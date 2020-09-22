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Mesut Özil'den SMA hastası Metehan bebek için yardım çağrısı

ekibi 'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , Spinal Musküler Atrofi () hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Mesut Özil'den SMA hastası Metehan bebek için yardım çağrısı

Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ekim 2019'da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Minik Metehan'ın ailesi bu ücreti karşılamak için "www.metehansmajourney.co.uk" internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini bekliyor.

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