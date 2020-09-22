22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milan sahasında Bologna'yı Zlatan İbrahimovic'in 2 gölüyle yendi

Milan sahasında Bologna'yı Zlatan İbrahimovic'in 2 gölüyle yendi

'nin () ilk haftasında Milan, sahasında 'yı 2-0 yendi. Milano'daki 'nda oynanan müsabakanın ilk gölünü 35. dakikada 'in attı. Takımının ikinci gölünü yine İbrahimovic 51. dakikada penaltıdan kaydetti.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Milan sahasında Bologna'yı Zlatan İbrahimovic'in 2 gölüyle yendi

Milano'daki 'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım, İsveçli golcüsü 'in 35. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Milan, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

2 .GOL YİNE İBRAHİMOVİC'TEN...

Ev sahibi ekip, 50. dakikada VAR kararıyla penaltı kazanırken, 51. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu da ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.

Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Konuk ekipte Mitchell Dijks, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Milan, 'yı 2-0 yendi ve yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Bologna ise sezonu mağlubiyetle açtı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA