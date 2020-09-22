Sağ bek transferinde düğüm çözülüyor

Sağ bek transferinde Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'd en boşalan bu bölgeyi doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Forvet ve sağ bek takviyeleriyle transfere noktayı koymayı planlayan Kara Kartal, İtalya Serie A devi Roma'nın tecrübeli beki Davide için ısrarını sürdürüyor. Beşiktaşlı idarecilerin, yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu formülüyle renklerine için Roma'yla pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.