Sağ bek transferinde düğüm çözülüyor
Beşiktaş'ın yılan hikayesine dönen sağ bek transferinde, düğüm çözülüyor. Siyah beyazlılar Roma'nın oyuncusu Santon'u kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.
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Sağ bek transferinde Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'd en boşalan bu bölgeyi doldurmak için yoğun mesai harcıyor.
Forvet ve sağ bek takviyeleriyle transfere noktayı koymayı planlayan Kara Kartal, İtalya Serie A devi Roma'nın tecrübeli beki Davide için ısrarını sürdürüyor. Beşiktaşlı idarecilerin, yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu formülüyle renklerine için Roma'yla pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.