Beşiktaşlılara santrfor müjdesi! Aboubakar'ın transferi an meselesi
Son dakika haberi... Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Aboubakar'dan müjde geldi. A Spor'un haberine göre, yıldız oyuncu yarın kulübü Porto ile görüşecek ve bonservisini alabilirse Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek.
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Burak Yılmaz sonrası forvet çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Aboubakar'dan müjde. A Spor'un haberine göre yıldız oyuncu yarın kulübü Porto ile görüşecek ve bonservisini alabilirse siyah beyazlı takım için sağlık kontrolünden geçecek.