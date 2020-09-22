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Beşiktaşlılara santrfor müjdesi! Aboubakar'ın transferi an meselesi

Son dakika haberi... 'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren 'a 'dan müjde geldi. A Spor'un haberine göre, yıldız oyuncu yarın kulübü Porto ile görüşecek ve bonservisini alabilirse Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Beşiktaşlılara santrfor müjdesi! Aboubakar'ın transferi an meselesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Burak Yılmaz sonrası forvet çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Aboubakar'dan müjde. A Spor'un haberine göre yıldız oyuncu yarın kulübü Porto ile görüşecek ve bonservisini alabilirse siyah beyazlı takım için sağlık kontrolünden geçecek.

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