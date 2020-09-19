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TFF 2. Lig ekibinde Covid-19 şoku yaşanıyor! 23 kişinin testi pozitif çıktı

... Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Özel İdarespor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında korona virüs tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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TFF 2. Lig ekibinde Covid-19 şoku yaşanıyor! 23 kişinin testi pozitif çıktı

Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır açıklamasında bulundu.

Bayburtta yarın saat 15.00te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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