TFF 2. Lig ekibinde Covid-19 şoku yaşanıyor! 23 kişinin testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri... Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında korona virüs tespit edildi.
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Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır açıklamasında bulundu.
Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır açıklamasında bulundu.
Bayburtta yarın saat 15.00te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.