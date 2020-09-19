Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in ikinci haftasında ilk hafta aldığı Beşiktaş mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Trabzonspor, Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Bordo mavililer 10 kişi kalan rakibi karşısında aradığı golü bulamadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.
5. dakikada Oğuz Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı
30. dakikada Tiago Lopes'in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega'nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.
38. dakikada Tiago Lopes'in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.
43. dakikada Abdülkadir Ömür'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.
İKİNCİ YARI
51. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Afobe'nin kalecinin üzerinden aşırdığı topu Murawski son anda kale çizgisinden çıkardı. Devam eden Denizlispor atağında Rodellaga'nın rakip kaleye kadar sürüklediği top sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.
55. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.
62. dakikada Abdülkadir Ömür attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.
67. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulle sarı kart gören Sacko, 68. dakikada Hüseyin Türkmen'in yüzüne gelen dirseği sonrasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sacko, 64. dakikada Bakalorz'un yerine oyuna dahil olmuştu.
90. dakikada Guilherme'nin pasında Ahmet Canbaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Pantilimon kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 tamamlandı.