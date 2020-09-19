Beşiktaş - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u 3-1'le geçip sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş, bugün de Antalyaspor'la karşılaşacak. Derbi zaferi sonrası hız kesmek istemeyen siyah-beyazlı takım, rakibinden de 3 puanı alıp galibiyet serisi başlatmak amacında. Aynı şekilde ilk hafta evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Antalyaspor da puan ya da puanlar peşinde. Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'un bugünkü karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel

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YALÇIN YİNE YOK

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için bugün de kulübede olmayacak. Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek. Şahin'in Trabzon'da kazanan kadroyu bir zorunlu değişiklik dışında Antalyaspor'a karşı bozması beklenmiyor. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puan hedefleyen Kara Kartal, hafta içi oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3 eleme turu maçı için de moral bulmak istiyor.

49.RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.

FORMA DORUKHAN'A

Kalede Ersin'le başlayacak olan Şahin, defans dörtlüsünü Necip-Vida- Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahada Dorukhan'ın görev yapması beklenirken Mensah, Hasic ve Boyd hücumdaki diğer futbolcular olacak. Forvette Larin yer alacak.

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