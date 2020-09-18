UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz belli oldu
Son dakika haberine... UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
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BEŞİKTAŞ'A DİŞLİ RAKİP
ALANYA'YA ZORLU RAKİP
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
BEŞİKTAŞ'A DİŞLİ RAKİP
Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ASLAN'IN RAKİBİ...
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu'na çıkması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.
ALANYA'YA ZORLU RAKİP
Alanyaspor ise Rosenborg'u elemesi halinde play-off turunda Mura - PSV maçının tur atlayanıyla karşılaşacak.