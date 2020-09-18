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UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Son dakika haberine...  'nde ülkemizi temsil eden  ve 'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ'A DİŞLİ RAKİP
Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ASLAN'IN RAKİBİ...

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu'na çıkması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak.

ALANYA'YA ZORLU RAKİP

Alanyaspor ise Rosenborg'u elemesi halinde play-off turunda Mura - PSV maçının tur atlayanıyla karşılaşacak.

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