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Son dakika: Fenerbahçe Jailson'u KAP'a bildirdi! İşte kasaya girecek para

Son dakika haberine göre... Brezilyalı orta saha oyuncusu 'un Çin'e transferini KAP'a duyurdu. Transfer karşılığında 4,5 milyon euro bonservis bedelinin kasaya koyulduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Fenerbahçe Jailson'u KAP'a bildirdi! İşte kasaya girecek para

Transferin flaş takımı 'de ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu transferi konusunda Çin Ligi ekibi Dalian Pro ile görüşmeye başladığını KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Jailon transferinin 4,5 milyon Euro karşılığında Çin ekibine gönderildiğini açıkladı.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama

Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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