Son dakika: Fenerbahçe Jailson'u KAP'a bildirdi! İşte kasaya girecek para
Son dakika haberine göre... Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un Çin'e transferini KAP'a duyurdu. Transfer karşılığında 4,5 milyon euro bonservis bedelinin kasaya koyulduğu açıklandı.
Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de Jailson ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu transferi konusunda Çin Ligi ekibi Dalian Pro ile görüşmeye başladığını KAP'a bildirdi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, Jailon transferinin 4,5 milyon Euro karşılığında Çin ekibine gönderildiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama
Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.