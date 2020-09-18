Chelsea'nin yıldızı Lewis Baker resmen Trabzonspor'da
Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarına devam eden bordo-mavili kulüp, Lewis Baker'ın kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor, Lewis Baker'ı 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
LEWİS BAKER KİMDİR?
25 Nisan 1995 yılında Birleşik Krallık'ta doğan Lewis Baker, futbola Luton Town altyapısında başladı. Bir süre sonra Chelsea ile anlaşan Lewis Baker, Sırasıyla Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Vitesse, Middlesbrough, Reading, Leeds United ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlarda kiralık oynadı.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf takımında top koşturan orta saha sadece 9 maçta görev aldı. Ayrıca İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı.