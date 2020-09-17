Son dakika: Trabzonspor Benik Tunani Afobe'yi kadrosuna kattı

Bordo-mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel futbolcusu Benik Tunani Afobe'nin, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100 bin Euro ödenecektir" denildi.

Öte yandan yeni transfer Benik Afobe sağlık kontrolünden geçti.