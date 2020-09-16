Fatih Terim'den flaş Muslera açıklaması

Bu atmosfere, bu yoğun tempoya takım oyuncularımızın alışkın olması lazım. Artık rotasyon değil de eğer mümkünse bir ve iki numaralı seviye rekabetinden doğan performans üstünlüğünü sahada yakalamak istiyorum. Bunun adına da pek rotasyon demek istemiyorum açıkçası. Her oynayan aynı görevi üstlenmeli, yapmalı diye düşünüyorum ki, ancak bu yoğun temponun altından kalkabilelim. Ama yarın karar vereceğim. 3-1'lik netice aldıktan sonra özellikle fiziki durumunu hesaba kattığımız zaman bazı oyuncularımızı bir sonraki maça veya riske, sıkıntıya sokmadan almak, bir diğeri de, diğer giren oyunculara daha fazla süre verip görmekti amacım. İyi de mücadele etmişlerdi, iyi koşmuşlardı. Baktığımız zaman aldığım oyunculara da dikkat edecek olursak bir tanesi 1,5-2 senedir az oynuyor, bir tanesi epeydir Mart'tan beri oynamayan bir ligin oyuncusu Babel. Arda'nın zaten söyledim diğer oyuncumuz da Sosa ve Feghouli'ydi. Feghouli'de her sezonun başında yavaş yavaş ritmini, temposunu arttıran bir oyuncu. Herhangi bir sıkıntı ya da sebebiyet vermek istemedim açıkçası" dedi.





"KENDİ EVİMİZDE GİBİYİZ"

Terim,"Azerbaycan milli maçlarından bildiğim için dışarıda müthiş bir sevgi. Şimdi geldik aynı şekilde havalimanında, otelde, burada kendi evimizde gibiyiz ama tabi saha herkesin kazanmak istediği, isteyeceği bir yer olmalıdır. Onun içinde karşımızda Neftçi takımı da iyidir. Dikkat edeceğiz tabii ki, herkes kazanmak istiyor bundan doğal bir şey olamaz. Bu sezon da dahil olmak üzere son üç sezonda bu seviyelerde oynayan bir ekip Neftçi. Son maçta 2-0 mağlup oldular ama enteresandır bu sezon hiç deplasman maçı oynamadılar hep içeride oynuyorlar. Bizim maçta dahil olmak üzere dört maçtır içeride oynuyorlar. İlk defa bir yere giderlerse herhalde deplasmana gidecekler. Azerbaycan'da Galatasaray'ın sözü verebilirim tabii ki. Yeter ki bu pandemi bitsin. Bir kulübümüzle de konuşup belki 1-2 maça buraya gelebiliriz, birkaç maça veya kampa gelebiliriz veyahut bir vesile buradaki Galatasaraylıları mutlu etmek için gelmek isteriz tabii ki. Öyle bir yerden girdin ki bir de Fatih terim söz verirse yapar diye. Söz vermiş olayım. Onu da yapayım bari inşallah yaparız. Hep beraber burada güzel güzel birkaç gün geçiririz, ben de isterim. Oyuncularla bir arada olalım, biz daha yakın olalım. Bu sosyal mesafeyi inşallah sıcak mesafe ya göndeririz daha hoş olur" diye konuştu.