Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Stefano Okaka kimdir, kaç yaşında? Stefano Okaka kariyeri...

Stefano Okaka kimdir, kaç yaşında? Stefano Okaka kariyeri nasıl? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Udinese'nin santrforu Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. Fenerbahçeli taraftarlar oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Stefano Okaka kimdir, kaç yaşında? Stefano Okaka kariyeri...

TRT Spor'un haberine göre Vedat Muriqi'i 17,2 + 2,5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, Udinese'nin Nijerya asıllı İtalyan futbolcusu Stefano Okaka için girişimlere başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray deplasmanına Frey ile çıkmak istemeyen Erol Bulut'un Stefano Okaka'yı istediği, yönetimin de oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Okaka dışında bir forvet daha alacağı da ifade edildi.

31 yaşındaki Okaka geçen sezon ligde 33 maça çıkmış, 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.

STEFANO OKAKA KİMDİR?

9 Ağustos 1989'da İtalya'da dünyaya gelen Okaka futbola Roma altyapısında başladı. Kariyerinde Roma, Brescia, Fulham, Parma, Sampdoria, Anderlecht, Watford ve Udinese gibi kulüplerde forma giydi.