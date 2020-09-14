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Galatasaray istedi Fatih Karagümrük aldı! Biglia Süper Lig'de

Bir dönem 'ın da listesinde olan Arjantinli orta saha , 'in yeni ekibi ile anlaştı. Fatih Karagümrük, Milan'ın 34 yaşındaki oyuncusuna imza attırdığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020
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Galatasaray istedi Fatih Karagümrük aldı! Biglia Süper Lig'de

Fatih Karagümrük, Arjantinli orta saha Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi. Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.

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