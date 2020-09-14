Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı
Son dakika... Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu haber sonrası Souza, Beşiktaş ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.
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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.