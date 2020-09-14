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Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı

Son dakika... , futbolcu de ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu haber sonrası Souza, Beşiktaş ile ilgili düşüncelerini paylaştı. daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı

SON DAKİKA HABERİ: Kulübü, orta saha oyuncusu de ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı! İşte ilk mesajı SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ JOSEF DE SOUZA İLE ANLAŞTI! İŞTE İLK MESAJI

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