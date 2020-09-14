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3 büyükler onun peşindeydi! İşte Kenan Karaman'ın yeni takımı

Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir bombayı patlattı. Başakşehir, forması giyen 26 yaşındaki forvet ile anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020
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3 büyükler onun peşindeydi! İşte Kenan Karaman'ın yeni takımı

Geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir bombayı patlattı. NTVSpor'un haberine göre; Başakşehir, Fortuna Düsseldorf forması giyen 26 yaşındaki forvet Kenan Karaman ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Kenan Karaman geçen sezon küme düşen Fortuna'da 21 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Kenan Karaman'ın Alman kulübü ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecekti.

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