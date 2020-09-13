13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı bir yıllığına Genoa'ya kiraladı

Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı bir yıllığına Genoa'ya kiraladı

dakika haberi... , orta saha oyuncusu 'ın 'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" denildi

SPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı bir yıllığına Genoa'ya kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe yeni transferi KAPa bildirdi | Marcel Tisserand İstanbula geliyor FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ | MARCEL TİSSERAND İSTANBUL'A GELİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA