Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı bir yıllığına Genoa'ya kiraladı
Son dakika haberi... Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın Genoa'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" denildi
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Kulübü, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" denildi.