Vedat Muriqi resmen Lazio'da... İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile transfer olan ve resmi imzayı atmak üzere İtalya'ya giden Vedat Muriqi, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Muriqi'nin yeni takımı Lazio hakkında yapmış olduğu açıklamalar ise şöyle;

"İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Laizo'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm."

"Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim."

"Kendimi Lazio'nun oyun sistemine uygun hissediyorum. Çift forvetle oynuyorlar ve bana ihtiyaçları olduklarını söylediler."