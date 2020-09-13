Mourinho, Sörloth transferini itiraf etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Mourinho, "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.

AHMET AĞAOĞLU TOTTENHAM'I AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son olarak Tottenham ve RB Leipzig ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Ağaoğlu, "Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.