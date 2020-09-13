Fenerbahçe yeni transferi Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getirdi
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha İstanbul'a getirdi. Marcel Tisserand, ilk açıklamasından "İstanbul'da olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Marcel Tisserand, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "İstanbul'da olduğum için mutluyum, uzun süredir görüşme halindeyiz. Umarım her şey olumlu gider ve yarın takım arkadaşlarımla tanışırım." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI
Sarı-lacivertli kulüp, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadeleriyle transferi açıklamıştı.