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Fenerbahçe yeni transferi Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getirdi

Transfer döneminin hızlı takımlarından , bir oyuncuyu daha İstanbul'a getirdi. Marcel Tisserand, ilk açıklamasından "İstanbul'da olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Fenerbahçe yeni transferi Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Marcel Tisserand, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "İstanbul'da olduğum için mutluyum, uzun süredir görüşme halindeyiz. Umarım her şey olumlu gider ve yarın takım arkadaşlarımla tanışırım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadeleriyle transferi açıklamıştı.

Fenerbahçenin yeni transferi Tisserand İstanbula geldi FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ TİSSERAND İSTANBUL'A GELDİ

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