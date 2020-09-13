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Kayserispor Kasımpaşa'yı tek golle devirdi

Kayserispor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Kayserispor, 2. dakikada Z. Kvrzic'ten gelen golle Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek lige 3 puanla başladı.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Kayserispor Kasımpaşa'yı tek golle devirdi

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Kayserispor, tek golle 3 puana kazandı.

Kayserispor, 2. dakikada Z. Kvrzic'in attığı golle konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Geçtiğimiz sezon küme düşme hattında ligi bitiren Kayserispor, yeni sezona 3 puanla başladı.

İLK 11'LER...

Kayserispor: Lung, Oğuzhan, Yasir, Sapunaru, Miguel Lopes, Kvrzic, Ömer, Campanharo, Situm, Hasan Hüseyin, Anthony.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Jeanvier, Varga, Brecka, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Gohou.

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