Kayserispor Kasımpaşa'yı tek golle devirdi
Kayserispor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Kayserispor, 2. dakikada Z. Kvrzic'ten gelen golle Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek lige 3 puanla başladı.
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Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Kayserispor, tek golle 3 puana kazandı.
Kayserispor, 2. dakikada Z. Kvrzic'in attığı golle konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Geçtiğimiz sezon küme düşme hattında ligi bitiren Kayserispor, yeni sezona 3 puanla başladı.
İLK 11'LER...
Kayserispor: Lung, Oğuzhan, Yasir, Sapunaru, Miguel Lopes, Kvrzic, Ömer, Campanharo, Situm, Hasan Hüseyin, Anthony.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Jeanvier, Varga, Brecka, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Gohou.