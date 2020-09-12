Son dakika: Gençlerbirliği'nde corona virüs şoku!

Süper Lig'de 2020-21 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ile başlarken, kulüplerden corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın virüse yakalanmasının ardından Gençlerbirliği de biri futbolcu iki kişinin Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;