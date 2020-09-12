Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Süper Lig'de geçtiğimiz Trabzonspor'da sezon gösterdiği başarılı performans ile gol krallığı unvanını alan ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Alexander Sörloth ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Norveç Milli Takımı'ndan gelen davet üzerine ülkesine giden ve Uluslar Ligi maçlarında oynadığı futbolla klasını konuşturan golcü futbolcu, henüz Türkiye'ye dönmedi.

Bordo mavililer Norveçli golcü oyuncunun dönmemesiyle ilgili resmi siteden bir açıklama yayımladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklama;

Futbolcumuz Alexander Sörloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.