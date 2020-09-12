Trabzonspor - Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç koronavirüse yakalandı!

Eski hakem Deniz Çoban sosyal medya adresinden Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maçta görev alacak olan yardımcı hakem Volkan Narinç koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Çoban ayrıca, Narinç'in yanı sıra üst klasman hakemi Ramazan Keleş ile üst klasman yardımcı hakemi Samet Çiçek'in de koronavirüs testleri pozitif çıktığını duyurdu.