Fatih Karagümrük: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek lige güzel bir giriş yaptı. Fatih Karagümrük'ün gollerini Zukanovic, Sobiech ve Sabo kaydetti.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
3. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında yapılan ortada meşin yuvarlak kaleye yöneldi ve top direkten yere sekti. Seken topa dokunan Zukanovic, takımını 1-0 öne geçirdi.
11. dakikada Ahmed Ildız'in pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut'un şutunda, top az fakla auta çıktı.
22. dakikada 3 rakibini çalımlayan Hafez'in ortasında, cezası sahası içinde topa Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
35. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Herrera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
48. dakikada Adem Büyük'ün ceza saha içinde yerden pasında müsait durumdaki Fofana'nın şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı.
56. dakikada Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa dokunan Sobiech, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.
72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Hafez'in müdahelesiyle yere düştü. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.
74. dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 3-0.
Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.