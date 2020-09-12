Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.

14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza alanı uzak köşesinden etkili şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa Davidson hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.

80. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutu kaleci Marafona'dan döndü.

90. dakikada Davidson'un köşe atışında ceza sahası içinde Caulker kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 0-2