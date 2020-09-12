Galatasaray’da sezonun ilk golü Radamel Falcao’dan geldi
Galatasaray’da 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de ilk golü penaltıdan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao kaydetti.
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Galatasaray, Süper Lig 2020-2021 sezonunu evinde Gaziantep FK maçı ile açtı.
Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk golünü de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı.
Falcao, müsabakanın 8. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti.
Yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.