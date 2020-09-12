12 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray’da sezonun ilk golü Radamel Falcao’dan geldi

Galatasaray’da sezonun ilk golü Radamel Falcao’dan geldi

’da 2020-2021 sezonunda 'de ilk golü penaltıdan Kolombiyalı golcü kaydetti.

SPOR
Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
ABONE OL
Galatasaray’da sezonun ilk golü Radamel Falcao’dan geldi

Galatasaray, Süper Lig 2020-2021 sezonunu evinde Gaziantep FK maçı ile açtı.

Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk golünü de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı.

Falcao, müsabakanın 8. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti.

Yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA