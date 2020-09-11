Süper Lig'de heyecan başlıyor! Önemli karşılaşma

Ligde geçen sezonu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe ile geçen yılı 35 puanla 14. durumda bitiren Yukatel Denizlispor, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda rakip olacak.

Ege Bölgesi'ni Süper Lig'de temsil eden iki ekip, bugüne kadar ligde 8 karşılaşmaya çıktı. Göztepe bu 8 müsabakada rakibine üstünlük kuramadı. Geride kalan 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 7 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

İki takım ilk defa birinci haftada karşılaşacak.

GÖZTEPE'NİN SEZON AÇILIŞ MAÇLARI

Süper Lig'deki 29. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 28 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkardı.

Süper Lig'de art arda 9. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahadaki 18 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Yukatel Denizlispor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.