F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Intercity İstanbul Park duyurdu!
F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? İstanbul, 9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in yeniden İstanbul'da düzenlenecek olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de bilet fiyatları olmuştu. Intercity İstanbul Park tarafından bilet ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...
F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Intercity İstanbul Park, 13-15 Kasım'da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alınmıştı. Bu müjdeli haberin ardından F1 hayranları biletlerin çıkacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor.
F1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Biletler ilk 24 saatte 90-1.900 TL, sonrasında ise 120-2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Toplam 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek.
İşte bilet fiyatları:
|Trübün
|Kampanya Fiyatları
|Normal Dönem Fiyatları
|Platinum
|1.900 TL
|2.750 TL
|Gold 1
|1.500 TL
|2.200 TL
|Gold 2
|1.500 TL
|2.200 TL
|Gold 3
|1.300 TL
|1.900 TL
|Gold Açık
|1.100 TL
|1.600 TL
|Silver 1
|850 TL
|1.200 TL
|Silver 2
|550 TL
|750 TL
|Silver 3
|750 TL
|1.050 TL
|Silver 4
|750 TL
|1.050 TL
|Silver 5
|350 TL
|475 TL
|Silver 6
|250 TL
|350 TL
|Silver 7
|850 TL
|1.200 TL
|Silver 8
|850 TL
|1.200 TL
|Açık Alan
|90 TL
|120 TL
İLK YARIŞI RAİKKONEN KAZANDI
İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.
O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta damalı bayrağı rakiplerinin önünde görmeyi başardı.
MASSA'DAN ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET
Ferrari sürücüsü Felipe Massa, art arda 3 sene İstanbul Park'taki yarışta zafere ulaştı.
Kariyerinin ilk zaferini Türkiye Grand Prix'sinde yaşayan Brezilyalı Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki yarışın kazananı oldu.
BÜYÜK BRITANYALILAR İKİ KEZ ZAFERE UZANDI
İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi.
Brawn takımında Jenson Button 2009'da, McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton ise 2010'da yarışı birinci sırada bitirdi.
SON KAZANAN VETTEL
Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman Sebastian Vettel kazandı.
O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.
9 PİLOT PODYUMA ÇIKTI
İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot podyum sevinci yaşadı.
Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.