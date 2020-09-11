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F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Intercity İstanbul Park duyurdu!

? Bilet fiyatları ne kadar? İstanbul, 9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in yeniden İstanbul'da düzenlenecek olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de bilet fiyatları olmuştu. tarafından bilet ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? ? İşte cevaplar...

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F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Intercity İstanbul Park duyurdu!

? , 13-15 Kasım'da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alınmıştı. Bu müjdeli haberin ardından F1 hayranları biletlerin çıkacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? ? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor.

F1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Biletler ilk 24 saatte 90-1.900 TL, sonrasında ise 120-2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Toplam 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek.

İşte bilet fiyatları:

TrübünKampanya FiyatlarıNormal Dönem Fiyatları
Platinum1.900 TL2.750 TL
Gold 11.500 TL2.200 TL
Gold 21.500 TL2.200 TL
Gold 31.300 TL1.900 TL
Gold Açık1.100 TL1.600 TL
Silver 1850 TL1.200 TL
Silver 2550 TL750 TL
Silver 3750 TL1.050 TL
Silver 4750 TL1.050 TL
Silver 5350 TL475 TL
Silver 6250 TL350 TL
Silver 7850 TL1.200 TL
Silver 8850 TL1.200 TL
Açık Alan90 TL120 TL

İLK YARIŞI RAİKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.

O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta damalı bayrağı rakiplerinin önünde görmeyi başardı.

MASSA'DAN ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET

Ferrari sürücüsü Felipe Massa, art arda 3 sene İstanbul Park'taki yarışta zafere ulaştı.

Kariyerinin ilk zaferini Türkiye Grand Prix'sinde yaşayan Brezilyalı Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki yarışın kazananı oldu.

BÜYÜK BRITANYALILAR İKİ KEZ ZAFERE UZANDI

İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi.

Brawn takımında Jenson Button 2009'da, McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton ise 2010'da yarışı birinci sırada bitirdi.

SON KAZANAN VETTEL

Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman Sebastian Vettel kazandı.

O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

9 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot podyum sevinci yaşadı.

Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.

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