F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Intercity İstanbul Park, 13-15 Kasım'da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alınmıştı. Bu müjdeli haberin ardından F1 hayranları biletlerin çıkacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Heyecanla beklenen Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor.