Rizespor Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda? 2020 Rizespor FB maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig'de perde Rizespor - Fenerbahçe maçı ile açılıyor. Sezon öncesinde kadrosunun büyük bölümünü yenileyen Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, Rizespor karşısında galibiyet alarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Geçtiğimiz sezon ligi 7. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Kadronun büyük bölümünü yenileyen Fenerbahçe, Rizespor karşısında galibiyet arayacak. Yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rizespor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Vetrih, Baiano, Boldrin, Michalak, Skoda
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar Aziz, Caner, Ferdi, Ozan, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam
RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rizespor Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Ahmet İbanoğlu olacak.
FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR 39. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugün Rize'de yapacakları 2020-2021 açılış maçıyla Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı.
Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları bugün karşılaşacakları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı.
Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.
BİR MAÇ TEKRAR EDİLDİ
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.
Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.
FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.
Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.