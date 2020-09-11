Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Geçtiğimiz sezon ligi 7. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Kadronun büyük bölümünü yenileyen Fenerbahçe, Rizespor karşısında galibiyet arayacak. Yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rizespor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Vetrih, Baiano, Boldrin, Michalak, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar Aziz, Caner, Ferdi, Ozan, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rizespor Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Ahmet İbanoğlu olacak.