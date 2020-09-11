Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u yeni transferlerinin golleriyle 2-1 yendi

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, sezonun ilk maçında Rize deplasmanından 3 puana döndü.

İŞTE 2 TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

GOLLER YENİ TRANSFERLERDEN

Fenerbahçe, Caner Erkin'in penaltı kaçırdığı mücadelede ev sahibi Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertlilerin golleri 76. dakikada Gökhan Gönül ve 87. dakikada Sosa'dan geldi.

Sosa, sarı lacivertlilerin kazandığı 2. penaltıyı gole çevirerek takımını zafere taşıdı.

SEZONUN İLK PENALTISI KAÇTI

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun ilk penaltı kararı Fenerbahçe lehine geldi. Sarı lacivertlilerde topun başına geçen Caner Erkin'in penaltısını Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.

Sarı lacivertliler 32. dakikadaki fırsatı değerlendiremeyerek aynı zamanda sezonun ilk penaltısını da kaçırmış oldu.

SEZONUN İLK GOLÜ RİZE'DEN

Evsahibi Fenerbahçe, mücadelenin ikinci yarısında yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Dario Melnjak'ın asistini iyi değerlendiren Skoda, 59. dakikada Çaykur Rizespor'u Fenerbahçe karşısında öne geçiren golü attı. 1-0

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Süper Lig'de yeni sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başladı. Ev sahi Rizespor ve Fenerbahçe, karşılıklı pozisyon bulmalarına rağmen mücadelenin ilk 45 dakasında tabelayı değiştiremedi.

Gole en çok yaklaşan Fenerbahçe ise kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 32. dakikadaki penaltı atışında topun başına geçen Caner Erkin, kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.