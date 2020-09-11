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Son dakika: Süper Lig'de flaş ayrılık kararı! Bülent Korkmaz...

Son dakika haberleri... Teknik Direktörü , yeni sezon öncesi görevinden ayrılma kararı aldı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın yönetimle görüştüğü ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Süper Lig'de flaş ayrılık kararı! Bülent Korkmaz...

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, takımdan ayrılma kararı alarak istifasını yönetime sundu.

Takımdan ayrılma kararı alarak istifasını Konyaspor yönetimine bildiren tecrübeli teknik adamın, yönetimle arasında fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi.

Konyaspor yönetimi, Korkmaz'ın istifasını değerlendiriyor.

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