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Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Antalya'da kafileye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, takımın Antalya kampından ayrıldığı ve izole edilmiş şekilde İstanbul'a gönderildiği kaydedildi.

Kulüp ayrıca, testi pozitif çıkan oyuncu ile birlikte 2 oyuncunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a geri döndüğünü duyurdu.

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