Marcel Tisserand kimdir, kaç yaşında? Marcel Tisserand hangi takımlarda oynadı, mevkisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan Marcel Tisserand için mutlu sona ulaşıldı. Futbolseverler Marcel Tisserand'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Marcel Tisserand kimdir, kaç yaşında? Marcel Tisserand hangi takımlarda oynadı, mevkisi nedir? Son dakika transfer gelişmesi...

Transferde son dakika haberi geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, Wolfsburg'da forma giyen Fransız savunmacı Marcel Tisserand'ı transfer etti. Transferde hareketli günler geçiren Sarı Lacivertliler'de stoper bölgesine bir takviye daha gelmiş oldu böylece.

MARCEL TİSSERAND KİMDİR?

2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.