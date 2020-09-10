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Beşiktaş'a golcü transferinde müjdeli haber

forvet transferinde mutlu sona yaklaşmak üzere. Siyah beyazlı ekibin uzun süredir görüşme halinde olduğu , Vida'yı arayarak güzel haberi verdi "Kulübüm, bonservisim için 2.5 milyon euro istiyor. Rakamı daha da aşağıya çekmeye çalışıyorum” dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020
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Beşiktaş'a golcü transferinde müjdeli haber

Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve geride bıraktığımız sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'yı telefonla arayarak, Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini ve transferin gerçekleşmesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun, "Kulübüm, bonservisim için 2.5 milyon euro istiyor. Rakamı daha da aşağıya çekmeye çalışıyorum" dediği öğrenildi.

Diğer taraftan siyah beyazlı kulübün satın alma opsiyonlu olarak kiralamaya çalıştığı Ze Luis de teklife sıcak baktığını bildirdi.

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