Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2020-2021 Süper Lig sezonu 1. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, yeni sezona son yıllarda başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde girecek. Peki, Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2020-2021 Rizespor FB maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rizespor Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Ahmet İbanoğlu olacak.