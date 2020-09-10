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Son dakika | Kayserispor'da koronavirüs vakası!

Son dakika haberi...'da bir idari personelde coronavirüs tespit edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Son dakika | Kayserispor'da koronavirüs vakası!

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor ligin ilk haftasında pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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