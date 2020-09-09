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Son dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku! Pozitif çıktılar

Son dakika haberi... erkek ve takımında yapılan testler sonucunda, 3 ismin koronavirüsü test sonucu pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku! Pozitif çıktılar

Galatasaray, erkek voleybol takımında bir oyuncunun, kadın voleybol takımında da teknik ekipten iki kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimizin katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar" denildi.r...

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