Yasin Öztekin'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sivasspor ve Mili Takım oyuncusu Yasin Öztekin'in acı günü. Ünlü oyuncunun babası koronavirüse yenik düştü. Ali Öztekin, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.