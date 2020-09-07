07 Eylül 2020, Pazartesi
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Yasin Öztekin'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sivasspor ve Mili Takım oyuncusu 'in acı günü. Ünlü oyuncunun babası koronavirüse yenik düştü. Ali Öztekin, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Yasin Öztekin'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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