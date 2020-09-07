Beşiktaş Trabzonspor derbisine yeni golcü ile çıkacak
Beşiktaş yönetimi, golcü transferi için gaza bastı. Eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, diğer yandan da Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita ile de pazarlıklarını sürdürüyor. Kara kartalda tek amaç Trabzonspor derbisine yeni golcü ile çıkmak.
Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'ın sürpriz bir şekilde Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'in yolunu tutması sonrasında Siyah- Beyazlılar, forvet arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda; Mario Balotelli ve Mario Mandzukic gibi dünya yıldızlarıyla temas kuran ancak sonuç alamayan Beşiktaş; Ze Luis için Porto'yla, Oumar Niasse ve Papiss Cisse'yle de oyuncularla anlaşma sağlayamamıştı.
Bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kulübe haber gönderen Vincent Aboubakar için çalışma başlatan Kara Kartal, Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmeye oldukça yaklaştı. Menajerinin herhangi bir sağlık sıkıntısının olmadığını açıkladığı tecrübeli golcünün, pazar günü Trabzonspor'la oynanacak 2020- 21 sezonunun ilk maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
UMUT NAYİR TAKASTA ÖNERİLDİ
Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, forvet hamlesi doğrultusunda Kasımpaşa'nın golcüsü Bengali- Fode Koita için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin son olarak 29 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisine Umut Nayir'i önerdiği, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.