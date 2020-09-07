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Konyaspor'un acı günü! Genç kaleci Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti

U19 takımında forma giyen kaleci , Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonrası girdiği yaşam savaşını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Konyaspor'un acı günü! Genç kaleci Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti

Genç kaleci Mustafa Berzan Tekbaş, Haziran sonunda Alanya'da denize girerken boğulma tehlikesi yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. 18 yaşındaki Mustafa'nin yaklaşık iki buçuk aylık yaşam savaşı acı sonla bitti. Genç kalecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.

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