Fenerbahçe'den Cenk Tosun atağı!

Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.



EMRE BELÖZOĞLU DÜĞMEYE BASTI

İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi.



PLANLAR ARASINDA YOK

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi. 29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi