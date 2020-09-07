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Fenerbahçe'den Cenk Tosun atağı!

, forvet transferinde sürpriz bir isme yöneldi. İngiltere 'de oynayan milli oyuncu , sarı lacivertli takımın gündemine girdi. Emre Belözoğlu, gelecek dönemde Everton'ın planları arasında yer almayan golcü oyuncu için girişimlere başladı.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Fenerbahçe'den Cenk Tosun atağı!

Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.

EMRE BELÖZOĞLU DÜĞMEYE BASTI
İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi.

PLANLAR ARASINDA YOK
Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi. 29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi

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