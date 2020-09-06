Türkiye ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Türkiye, Kolarov'un kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda 10 kişi kalan Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a konuk oldu. A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetti.
2 MAÇTA 1 PUAN
Türkiye A Milli Futbol takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0 yenildikten sonra Sırbistan'da 0-0 berabere kaldı.
Grupta 2. maçında da kazanamayan milliler, 2 maçta 1 puanda kaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, A. Mitrovic
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal