Galatasaray'ın istediği Dourado'yu Trabzonspor alıyor!
Son dakika transfer haberleri... Geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bordo mavililer, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Rodrigo Dourado'nun transferi için girişimlere başladı. İşte transfere ilişkin detaylar...
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Trabzonspor, bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado için devreye girdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezon başında Fernando'nun yerine alınmasını istediği Dourado, Trabzonspor yolunda...
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor transferde atağa kalktı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Son dönemde Güney Amerika pazarına giren bordo-mavililerin Internacional'le, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
Brezilya ekibi geçen sezon Dourado için CSKA ve Galatasaray'dan 5 milyon Euro istemişti. Ancak transfer gerçekleşmemişti.