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Cengiz Ünder transferi zora girdi

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz için devreye girmişti. Transferi takas yoluyla bitirmek isteyen İtalyan ekibi transferin zora girmesiyle rotayı başka bir isme çevirdi.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020
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Cengiz Ünder transferi zora girdi

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Napoli devreye girmişti. Transferi takas yoluyla bitirmek isteyen İtalyan ekibi transferin zora girmesiyle rotayı başka bir isme çevirdi. İşte detaylar...

Transfer pazarının en çok ilgi gören isimlerinden olan Chiesa için Fiorentina 60 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

Napoli'nin planları arasında, santrafor arayışında olduğu bilinen Fiorentina'ya Petagna'yı önermek de yer alıyor.

Milik'i Roma'ya göndererek Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Napoli, bu transferde ilerleme kaydedemedi ve şimdilik bu planlar rafa kalkmış görünüyor.

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