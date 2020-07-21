21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu!

Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu!

Başkanı , Roma'da forma giyen milli yıldız 'in, Napoli ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2020
ABONE OL
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir tv programında, eski oyuncuları Cengiz Ünder'in transfer görüşmesi hakkında bilgi verdi. Roma'da forma giyen milli yıldızın, bir başka İtalyan ekibi Napoli ile görüştüğünü belirten Başkan Gümüşdağ, bu transferin bitmesi halinde pay alacaklarını söyleyerek, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı, satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon Euro gelir gelecek" dedi.

Cengiz Ünderin yeni takımı Napoli oldu CENGİZ ÜNDER'İN YENİ TAKIMI NAPOLİ OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA