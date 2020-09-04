Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2020 BJK Antalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında The Land Of Legends Cup'taki üçüncülük maçı için Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, turnuvadaki ilk maçında Sivasspor'a 1-0 yenilmişti. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2020 BJK Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlıklarına devam ediyor. Beşiktaş; yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup'taki üçüncülük maçında Antalyaspor ile mücadele edecek. Match PR'ın organize ettigi ve ilk iki maçı oynanan turnuvada Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2020 BJK Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Antalyaspor maçı 4 Eylül Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak. Saat 21.00'da başlayacak mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
İlk karşılaşmalarını kazanan Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki final karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE KÖTÜ HABER! GÖKHAN AKKAN...
Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından genç kaleci Ersin Detanoğlu ile yola devam eden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 'tecrübeli bir yerli kaleci' ısrarı sonrasında rotayı Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'a çevirmişti.
Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde olan milli file bekçisiyle prensip anlaşmasına varırken, Karadeniz kulübüyle ise görüşmeler sürüyor.
Yeni transferlerin imza töreninde açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediğini doğruladı. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen yıldız kaleciyle bir yıl daha yola devam etmek istediklerini belirten Kartal şu ifadeleri kullandı:
"SENEYE GİTMESİ DAHA MANTIKLI"
"Beşiktaş, kalecimiz Gökhan Akkan'ı istiyor ancak bizim Gökhan'ı bırakmaya pek niyetimiz yok. Beşiktaş para verir mi, vermez mi onu da bilmiyorum. Beşiktaş istiyor ancak Gökhan'ın bu sezon takımda kalmasında hem kendisi adına hem de Rizespor adına büyük fayda var. Bence Gökhan'ın seneye gitmesi daha mantıklı."