Fransa Milli Takımı'nda korona şoku! Kadrodan çıkarıldı
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Houssem Aouar ve Paul Pogba'nın ardında kaleci Steve Mandanda'nın da korona virüse yakalandığı belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını söyledi.
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Toplantıda açıklamalarda bulunan Deschamps, Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'nın kalecisi Steve Mandanda'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve İsveç maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını belirtti.
FRANSA'DA VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCU SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Tecrübeli teknik direktör, daha önce yapılan testlerde de Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon'un genç oyuncusu Houssem Aouar'ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldıklarını hatırlattı.
Deneyimli file bekçisi ile birlikte Fransa Milli Takımı'nda korona virüse yakalanan oyuncu sayısı 3 oldu.