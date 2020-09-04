Fransa Milli Takımı'nda korona şoku! Kadrodan çıkarıldı



FRANSA'DA VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCU SAYISI 3'E YÜKSELDİ



Tecrübeli teknik direktör, daha önce yapılan testlerde de Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon'un genç oyuncusu Houssem Aouar'ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldıklarını hatırlattı.

Deneyimli file bekçisi ile birlikte Fransa Milli Takımı'nda korona virüse yakalanan oyuncu sayısı 3 oldu.