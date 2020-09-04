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Fransa Milli Takımı'nda korona şoku! Kadrodan çıkarıldı

Teknik Direktörü Didier Deschamps, Houssem Aouar ve 'nın ardında kaleci 'nın da korona virüse yakalandığı belirterek, maçı kadrosundan çıkarıldığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Fransa Milli Takımı'nda korona şoku! Kadrodan çıkarıldı

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yarın ile karşılaşacak olan Fransa'da teknik direktörü Didier Deschamp, başkent Stockholm'de maçın oynanacağı Friends Arena Stadında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Deschamps, Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'nın kalecisi Steve Mandanda'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve İsveç maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını belirtti.


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Tecrübeli teknik direktör, daha önce yapılan testlerde de Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve 'un genç oyuncusu Houssem Aouar'ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldıklarını hatırlattı.

Deneyimli file bekçisi ile birlikte Fransa 'nda korona virüse yakalanan oyuncu sayısı 3 oldu.

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