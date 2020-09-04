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Beşiktaş-Antalyaspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de yeni sezon öncesi devam eden hazırlık döneminde Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını Ahaber.com.tr üzerinden takip ediniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Beşiktaş-Antalyaspor CANLI ANLATIM

Beşiktaş ve Antalyaspor The Land of Legends turnuvasında 3'üncülük için kozlarını paylaşıyor.

Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Saat 21:00'da başlayan Beşiktaş - Antalyaspor maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.

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