Beşiktaş-Antalyaspor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'de yeni sezon öncesi devam eden hazırlık döneminde Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını Ahaber.com.tr üzerinden takip ediniz.
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Beşiktaş ve Antalyaspor The Land of Legends turnuvasında 3'üncülük için kozlarını paylaşıyor.
Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Saat 21:00'da başlayan Beşiktaş - Antalyaspor maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.