04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Denizlispor'da Costel Pantilimon imzayı attı

Denizlispor'da Costel Pantilimon imzayı attı

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ekiplerinden Nottingham Forest'ın Romanyalı file bekçisi 'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
ABONE OL
Denizlispor'da Costel Pantilimon imzayı attı

Geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren 33 yaşında, 2.03 boyundaki kaleci için kulüp tesislerinde yapılan imza törenine başkan Ali Çetin de katıldı.



Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan file bekçisi, 27 kez de Romanya Milli Takımı'nın kalesini korudu. Pantilimon, 2011-14 yılları arasında kadrosunda yer aldığı dünya devi Manchester City'de İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu da yaşadı. Denizlispor, daha önce aynı mevkiye Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i de transfer etmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA